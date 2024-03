am tag nach dem feministischen kampftag fläzen wir uns gemütlich hin und chillen, denn heute wirds oldschool - wir widmen uns ein paar hiphop sternchen der älteren zeit. manche, die uns geprägt haben, an die wir uns gerne erinnern, die wir immer wieder gerne hören oder vielleicht auch neu entdeckt haben. ab in die 80er und 90 des female Hip-Hop!