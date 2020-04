Fokus Südwest 02.04.2020 Nachrichten

Nachrichten:

# Baden-Württembergs Kliniken stoppen die Aufnahme aus dem Elsass

# Babyklappen seit 20 Jahren als Ausweg für Mütter

# Schülerbeförderung weiter zahlen

# Flüchtlinge als Erntehelfer

Noch vor wenigen Tagen wurden einige Corona Patient*innen aus dem schwer betroffenen Elsass in Baden-Württemberg, u.a. im Freiburger Uniklinikum, behandelt. Damit ist nun offenbar schon wieder Schluss.

In einem Schreiben aus dem baden-württembergischen Sozialministerium, dass die DPA an diesem Mittwoch zitiert, heißt es: "Die aktuelle Lageeinschätzung lässt derzeit keine weiteren Aufnahmen aus dem Ausland zu." Das Schreiben sei bereits am 24. März verschickt worden. In Freiburg selbst wird die Lage ernst. 30 Menschen in der Stadt und im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald sind bislang in Verbindung mit dem Virus Sars-CoV-2 verstorben. In Freiburger Pflegeheimen fehlt Personal und Schutzausrüstung.

Frauen die anonym sich von ihrem Baby trennen möchten, ohne dass ihm etwas zustößt können eine Babyklappe nutzen. Die erste Babyklappe im Südwesten ist inzwischen rund 19 Jahre alt. Am Standort Karlsruhe wurden bisher 25 Babys abgelegt. Eine vergleichsweise geringe Zahl.

Etwas versteckt, gleichzeitig mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar befindet sich die Babyklappe im ruhigen Wohngebiet im Karlsruher Stadtteil Neureut. Im Südwesten gibt es inzwischen acht anonyme Abgabemöglichkeiten für Babys.

In einem Drittel der Fälle möchte die Mutter das Kind wieder haben, die anderen werden adoptiert oder kommen in Pflegefamilien. Babyklappen finanzieren sich über Spenden, private Gönner, kirchliche Stiftungen oder andere Träger. Die Kosten seien gering.

Neben den Babyklappen gibt es die Möglichkeit, in einem Krankenhaus anonym zu gebären, also ohne zu einer Beratung verpflichtet zu sei und ohne die Personalien preiszugeben bzw.

eine weitere Möglichkeit ist die vertrauliche Geburt. Bei dieser hinterlegt die Mutter ihre Personalien die ausschließlich später das Kind gekommt.

# Schülerbeförderung weiter zahlen

Bis zum 19. April sind die Schulen in Baden-Württemberg. Deshalb werden die Schülerabos nicht gebraucht. Verkehrsminister Hermann appelliert die Schülerabos weiter zu zahlen und nicht zu kündigen um die Verkehrsunternehmen finanziell zu stützen.

# Flüchtlinge als Erntehelfer



In Baden-Württemberg wollen Innenminister Thomas Strobl und Agrarminister Peter Hauk Flüchtlinge als Erntehelfer einsetzen. Derzeit können Erntehelfer aus dem Ausland nicht nach Deutschland kommen. Deshalb schlagen Strobl und Hauk vor in Baden-Württemberg lebende Flüchtlinge einzusetzen. 68 000 Flüchtlinge haben hier einem Schutzstatus, dürfen im Land bleiben und arbeiten. Der Einsatz von Erntehelfern sei dringend notwendig, um die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln sicherzustellen. Hauk betonte, es dürfe keine Denkverbote geben:

„ Arbeit dient der Integration.“