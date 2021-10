Fokus Südwest 21.10.2021

Beitäge:

#Bettelverbot in Basel

#Nachbarland Frankreich auf Atomkurs

# Informationsstelle Militarisierung plant Kongress im November

Nachrichten:

Coronainfektion steigt Fast jeder zehnte kanke Mensch auf Intensivstationen leidet an Corona in Baden-Württemberg. Am Mittwoch machte der Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen einen Sprung von 103,3 am Vortag auf 114,2. Auf den Intensivstationen stieg binnen eines Tages die Anzahl der Erkrankten um 4 weitere auf 207 Covid-Fälle. Sobald 250 Intensivbetten mit Covid-19-Erkrankten belegt sind oder 8 von 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen mit Corona-Symptomen in eine Klinik gebracht wurden, gilt eine erste Warnstufe nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes. Ungeimpfte brauchen dann negative Corona-Test für viele öffentliche Veranstaltungen. Ver.di plant Streiks im privaten Omnibusgewerbe Im Tarifkonflikt im privaten Omnibusgewerbe wurde am Dienstag mit begonnen Streiksvorzubereiten. Die neunte Rund verlief ergebnislos. Beide Parteien Arbeitgeber und Arbeitnehmer geht es um die Pausenregelungen. Die Arbeitgeber fordern eine Aktualisierung der Pausenregelung mit dem Ziel die gänige Praxis weitgehend zu legalisieren, anstatt den Fahrerinnen und Fahrern die Schichtzeit samt Standzeiten zu bezahlen. Die Gewerkschaft möchte dass das seit fünf Jahren geltendes Recht umgesetzt wird.Die oft langen Standzeiten zwischen Arbeitseinsätzen sollen bezahlt werden. Karlsruher Gemeinderat sichert Finanzierung eines Raumes für Drogenkonsum Eine Sprecherin der Stadt Karlsruhe sagte am Mittwoch,dass der Gemeindrat einstimmig beschloss für die „dauerhafte Weiterführung“ die nötigen rund 200.000 Euro pro Jahr bereitzustellen. Schwer suchtkranke Menschen können in dem Drogenkonsumraum, dem ersten seiner Art im Südwesten, Drogen unter hygienischen Bedingungen und Aufsicht konsumieren. Andere Bundesländer eröffneten bereits früher Drogenkonsumräume. Laut Angaben der AWO sind ed in Karlsruhe 150 Menschen die regelmäßig ihre Substanzen dort konsumieren. Der Beschluss sei ein wichtiges Signal für die anderen im Land die Drogenkonsumräume planen namentlich Stuttgart und Mannheim.