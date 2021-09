Im Tarifkonflikt im privaten Omnibusgewerbe ist/war wieder Streikzeit. Betroffen waren die Stadtverkehre in Schwäbisch Hall, in Reutlingen, Göppingen, Heidenheim, Waiblingen, Ludwigsburg, Backnang, Bietigheim-Bissingen und teilweise in Karlsruhe, Geislingen, Böblingen und Plochingen. Hinzu kamen am Dienstag auch der Stadtverkehr in Tübingen.

Mal wieder Streik und die Gründe den Bus stehenzulassen, ein Gespräch mit Andreas Schackert, Landesfachbereichsleiter ver.di.