Mittwoch und Donnerstag Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe

Im Rahmen der Tarifrunde für das private Omnibusgewerbe streiken Beschäftigte ihre Betriebe. Der Busverkehr bei den bestreikten Unternehmen ist den ganzen Tag eingestellt. Am Donnerstag, vor der vierten Verhandlungsrunde am Samstag, erhöht ver.di den Druck auf die Arbeitgeber weiter: Warnstreiks finden in Tuttlingen, Göppingen, Geislingen, Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen, Weissach im Tal, Marbach und Sachsenheim statt.

RDL sprach mit Andreas Schackert, ver.di Baden-Württemberg.

