Frankreich: Linker Kandidat holt bei Präsidentschaftswahl überraschend auf

Nach zwei Fernsehdebatten hat der linke Kandidat Jean-Luc Melenchon überraschend aufgeholt. Zwei Umfragen sehen ihn mittlerweile bei 17 bzw. 18 Prozent. Vor den Debatten wollten sich bei der Präsidentschaftswahl nur 10 Prozent für Melenchon sntscheiden. Melenchon hat damit den Konservativen Kandidaten Francois Villon überholt. Fillon hat mit Skandalen um angebliche Pseudobeschäftigungen seiner Ehefrau und seiner Kinder zu kämpfen. Das Feld wird aber weiter von dem pro-europäischen Wirtschaftsliberalen Manuel Macron und der rechtsradikalen Marine Le Pen angeführt. Beide kommen auf jeweils 24 Prozent. Die Wahl wird am 23. April stattfinden. Danach wird es noch eine Stichwahl am 7. Mai geben. Wer immer gegen Marine Le Pen in die Stichwahl kommt, dürfte gewinnen. Die besten Chancen hat noch immer Macron.