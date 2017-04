Was man immer für oder gegen Macron sagen mag, er ist jedenfalls nicht Marine Le Pen. Das scheint das sichere Ticket für die Wahl zum Präsidenten Frankreichs in der Stichwahl am 7. Mai. Doch Le Pen macht Boden gut und Macron ist daran nicht unschuldig, meint unser Frankreichkorrespondent Bernard Schmid.