Emmanuel Macron hat die Präsidentschaftswahl in Frankreich gewonnen. Er kam bei einer niedrigen Wahlbeteiligung und bei vielen ungültig gemachten Stimmen auf über 58 Prozent der gültigen Stimmen. Marine Le Pen kam auf über 41 Prozent der gültigen Stimmen. Schon im Vorfeld des 2. Wahlgangs gab es in vielen französischen Städten Proteste unter dem Motto "Ni Macron, Ni Le Pen!". Wir haben mit unserem freien Mitarbeiter Luc über die Wahl und das Verhalten der sozialen Bewegungen in Frankreich dazu, gesprochen.