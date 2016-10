Frankreich: Regierung lässt Dschungel von Calais räumen

Beim nordfranzösischen Calais lässt die Regierung ab heute Morgen erneut einen Slum räumen, in welchem Geflüchtete und Migranten auf eine eventuelle Weiterreise nach Grossbritannien warten.

Die Behörden gehen davon aus, dass seit der letzten Teilräumung im März noch rund 6.000 Menschen im sogenannten Dschungel leben. Hilfsorganisationen hingegen schätzen die Zahl der SlumbewohnerInnen bei Calais auf bis zu 10.000. Über Tausend von ihnen sind unter 18 Jahre alt, darunter viele unbegleiteten Minderjährigen, die darauf warten, zu Familienangehörigen in Grossbritannien zu gelangen.

Die Räumung des gesamten Slums soll rund eine Woche lang dauern. Die Bewohnerinnen des Dschungels sollen frankreichweit in Einrichtungen verteilt werden, in denen sie sich entscheiden sollen, entweder in Frankreich einen Asylantrag zu stellen oder auszureisen. Doch Menschen, die unbedingt nach Grossbritannien wollen, werden nach der Räumung sicherlich ein neues Slum in der Region um Calais errichten, wie es seit über einem Jahrzehnt nach jeder Räumung der Fall war.