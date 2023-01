FRANTIC FREAKSHOW: Alter! Was geht?

Neue Alben von Herrschaften, die ihren Karriereerfolgshöhepunkt eher schon hinter sich haben. Wobei die Popularität der Stilikone Iggy Pop vielleicht noch nie so groß war wie jetzt. Das neue Album „Every Loser“ zeigt den 75jährigen Godfather of Punk an der Seite von prominenten kalifornischen Musikern v.a. aus dem Umfeld der Red Hot Chili Peppers in ziemlich guter Form, auch mit harten Stooges-artigen Songs.

Die Electronica-Welt des 81-jährigen John Cale klingt auf „Mercy“, seinem ersten Album seit fast einem Jahrzehnt oftmals wie aus dem Jenseits gesendet. Akustische Gitarrenseiten zeigen der Australier Robert Forster (früher Go-Betweens) auf „The Candle and the Flame“ und der ehemalige Fellow Traveller Jeb Loy Nichols auf dem gemeinsam mit UK-Dub-Ikone produzierten „United Stars of broken hearted“.

Exzellente Songs enthält das vierte Soloalbum „Turn the Car around“ von Gaz Coombes (Ex-Supergrass). Aussergewöhnlich das Konzept der Flaming Lips, mit ihrem 14jährigen Fan Nell Smith ein Album mit Nick Cave-Coverversionen aufzunehmen.

Dazu auch Musik von neuen Alben von Leftfield, Fujiya & Miyagi, Dub-Bearbeitungen des letzten Spoon-Albums von Adrian Sherwood und das Aufeinandertreffen der Klassensprecher der Chicago-Post-Rock Schule Sam Prekop & John McEntire.

Playlist: