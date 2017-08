Frantic Freakshow, Freitag 18.08.2017

1. Gonjasufi Ancestors A Sufi & a killer Warp

2. El Michel´s Affair 4th Chamber Return to the 37th Chamber Big Crown

3. El Michel´s Affair Wu-Tang Clan ain´t nuthing ta f´wit Return to the 37th Chamber Big Crown

4. Heliocentrics Chase Scene The Sunshine Makers – O.S.T. Soundway

5. Heliocentrics Made of the Sun A world of masks Soundway

6. Heliocentrics Capital of alone A world of masks Soundway

7. Unkle feat. Mark Lanegan Looking for the rain The Road part 1 Songs for the def/Alive

8. Unkle Arms Length The Road part 1 Songs for the def/Alive

9. Tricky feat. Martina Topley-Bird When we die Ununiform False Idols

10. Tricky The only way Ununiform False Idols

11. Ghostpoet Many Moods at midnight Dark Days & Canapés PIAS

12. Ghostpoet We´re Dominoes Dark Days & Canapés PIAS

13. Shabazz Palaces Shine a light feat. Thadillac Quazarz: Born on a Gangster Star Sub Pop

14. Shabazz Palaces Julian´s Dream ode to a bad Quazarz: Vs. the jealous machines Sub Pop

15. Digable Planets It´s good to be here Reachin´(A New Refutation Of Time And Space) Pendulum

16. DJ Format & Abdominal Diamond Hammer Still Hungry AAF

17. Public Enemy sPeak! Nothing is quick in the desert

18. Public Enemy SOC MED Digital Heroin Nothing is quick in the desert

19. Songhoy Blues Bamako Résistance Transgressive/Coop

20. Songhoy Blues Sahara feat. Iggy Pop Résistance Transgressive/Coop