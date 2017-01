Freiburg als Sanctury City?

Sanctury Cities sind Städte, welche versuchen möglichst all ihre Bewohner*innen vor Diskriminierungen und Abschiebungen zu schützen. Die Bewegung stammt aus den 80ern in den USA, doch inzwischen haben auch Barcelona und Oxford sich zu Sanctury Cities erklärt.

Am 19. Januar lud das Freiburger Forum zu einer Auftaktveranstaltung im Auditorium Maximum der Uni Freiburg ein um auch in Freiburg das Konzept einzuführen. Prof. Dr. Roland Roth und der Freiburger Soziologe Prof. Dr. Albert Scherr sprachen über die Geschichte und das Konzept der Sanctury Cities, den Möglichkeiten, dieses in Freiburg durchzusetzten und veranschaulichten diese an verschiedene Beispiele von schon existierenden Modellen. Es sei im Interesse jeder Kommune, Menschen mit sogenanntem "illigalen" Status, oder hier in Deutschland die bloße "Duldung" gut zu integrieren und auch zu schützen. Denn dadurch könnten auch Verbrechen und Diskrimminierungen geringer werden und das Stadtbild als solches könnte sich verbessern. Konkrete Ansatzpunkte für das Projekt Freiburg werden am 31. Januar um 19:00 im Kommunalen Kino gesammelt und diskutiert.