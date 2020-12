Tut endlich einen Deckel auf die Mieten

Unter dem Titel "Das letzte Hemd für die Miete" macht der DGB, zusammen mit anderen Aktivist*innen auf den Skandal der immer rascher davonlaufenden Mietpreise in Freiburg und anderswo aufmerksam. Die Aktion findet am heutigen Dienstag, um 15 Uhr am Bürgerhaus Zähringen statt. Radio Dreyeckland sprach mit dem Vorsitzenden des DGB-Stadtverbandes Werner Siebler über die Mieten und was dagegen zu tun ist.