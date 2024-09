Betriebswohnungen, die für 7000 €/qm von der FSB an Unternehmen verkauft werden?

Obwohl in Freiburg hauptsächlich Sozialwohnungen fehlen, baut die Freiburger Stadtbau (FSB) nicht nur Miet-, sondern auch Eigentumswohnungen, Neben klassischen Eigentumswohnungen will die Stadtbau nun auch Betriebswohnungen errichten. 134 solcher Wohnungen will die FSB in Landwasser und Weingarten, z.B. am Auggener Weg, wo es durchaus Widerstand gegen die geplante Nachverdichtung gibt, errichten. Der DGB kritisiert diese Pläne und schreibt, es brauche kein Rundum-Sorglos-Paket für Unternehmen“.Wir haben mit Werner Siebler vom DGB Stadtverband Freiburg gesprochen.