"Historische Chance" zum Kauf von 25 Vonovia Häusern

Am Dienstag dem 23. Juli steht die Verlängerung der Erbbaurechte für viele Häuser der GAGFAH in Freiburg auf der Tagesordnung des Gemeinderats. U.a. im Gebiet zwischen Stefan-Meier-Straße und Rennweg. Am Jahresende läuft die Erbpacht aus. Die GAGFA gehört mittlerweile zur Vonovia. Das Mietenbündnis fordert nun, dass der Punkt von der Tagesordnung des Gemeinderats genommen wird und geprüft wird, ob die Häuser von der Stadt gekauft werden können. Durch den Ablauf der Erbpacht wäre das möglich. Wir haben mit Günter Rausch, noch Stadtrat der Linken Liste und ein Sprecher des Mietenbündnis gesprochen.