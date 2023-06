Schlampige Sanierung auf dem Rücken der Mieter:innen?

Die Vonovia-Häuser im Auggener Weg in Freiburg-Weingarten werden endlich saniert, hieß es im Frühjahr 2021. Fertig saniert sind sie aber immer noch nicht. Zude gibt es weiterhin zahlreiche Probleme, so dass Mieter:innen Unterschriften mit Forderungen an die Vonovia sammelten. Mitte Mai wurden die 85 Unterschriften, die die Beseitigung von Müll, Ratten und der nichtfunktionierenden Klingelanlage im Haus 2 anmahnten, übergeben. Linke-Liste-Stadtrat Gregor Mohlberg leitete die Unterschriftenliste ans städtische Referat für bezahlbares Wohnen weiter. Über den Stand der Dinge haben wir mit Gregor Mohlberg