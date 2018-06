MieterInnen zahlen Hausmeister, die keine Hausmeisterdienste machen und Schreeräumungen ohne Schnee.

Die Vonovia ist das größte deutsche Wohnungsunternehmen. In Freiburg besitzt die Vonovia 3000 Wohnungen, darunter die ehemaligen LBBW Wohnungen . Ein Geschäftsmodell der ehemaligen Annington sind massive Mietsteigerungen nach Modernisierungen. Die Vonovia macht ihren Profit aber noch an anderen Stellen. Wenn Dienstleistungen nicht mehr ausgelagert werden, sondern von einem Akteur geleistet werden, mag das oft eine gute Nachricht sein, nicht aber bei der Vonovia. Die Vonovia schaut nämlich auch bei Hausmeisterdiensten etc. hauptsächlich auf den maximalen Profit. Jetzt hat der Spiegel über unberechtigte Betriebskostenabrechnungen bei der Vonovia berichtet. Um zu erfahren, was die beliebtesten Vonovia Tricks sind, haben wir mit Knut Unger vom MieterInnenverein Witten gesprochen.