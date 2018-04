Vonovia schickt MieterInnen mit Modernisierungen in die Armut

Die Vonovia ist das größte deutsche Wohnungsunternehmen. Auch eine Expansion nach Österreich ist geplant. Ein Geschäftsmodell der ehemaligen Annington sind massive Mietsteigerungen nach Modernisierungen. Modernisierungen sind auch bei Vonovia Häusern in Freiburg Weingarten geplant. In der Krozingerstraße z.B. gibt’s schicke neue Glasbalkone und dafür dann wahrscheinlich eine beträchtliche Mieterhöhung. In Freiburg besitzt die Vonovia 3000 Wohnungen, datunter die ehemaligen LBBW Wohnungen. Über die Vonovia haben wir mit Knut Unger vom MiterInnenverein Witten gesprochen. Er ist auch kritischer Aktionär der Vonovia.