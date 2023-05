Freiburger Rat einstimmig pro Drogenkonsumraum für Schwerstabhängige

Es hat zwar Jahrzehnte gedauert. Vielleicht auch wegen der vermeintlich „berufsbedingten“ Abwesenheit - u.a. zählen wohl darunter auch Parteiaktivitäten? - der beiden Blaubraunen, die nach der befürwortenden Erklärung des PP-Präsis Semling auch ihre Felle weg schwimmen sahen. Wer weiß es schon genau? Die Abstimmung verlief jedenfalls eindeutig:0:21

So wird nun auch in Freiburg es demnächst für Schwerstabhängige in Verbindung der Drogenhilfe auch, wie in Karlsruhe längst bewährt, einen Drogenkonsumraum geben.

Hier die ganze Debatte24:17



(kmm)

s.a. diverse Beiträge zu dem Jahrzehntelamgen Elend der Primär/ auschließlich repressiven Politik Stichwort Drogenpolitik https://rdl.de/tag/drogenpolitik