Am Donnerstagabend den 09. September demonstrierten ca. 130 Menschen in Freiburg unter dem Titel "Freiheit für Afghanistan" gegen die Taliban und die Politik des "Westens" gegenüber Afghanistan. Ein Großteil der Demonstrierenden, insbeondere in den ersten Reihen, waren Frauen. Wir haben am Rand der Demo am Platz der alten Synagoge mit einer Organisatorin des Protests gesprochen.