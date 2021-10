Frontex, Push backs, Lager: Warum versagt die europäische Flüchtlingspolitik? Podiumsdiskussion Teil 1

Wir berichten laufend vom Elend der deutschen und europäischen Flüchtlingspolitik - Abschiebungen, Lager, Ertrinkende im Mittelmeer, Pushbacks und Elend an den EU-Außengrenzen... Kaum zu glauben, dass bereits vor 50 Jahren eine internationale Vereinbarung geschlossen wurde, die den Umgang mit flüchtenden Menschen verbessern sollte: Am 28. Juli 1951 wurde die Genfer Flüchtlingskonvention verabschiedet. Reicht sie heute noch aus?

Aus dem Anlass dieses Jahrestages veranstaltete die Katholische Akademie Freiburg am 28. Juli 2021 einen Online-Aktionstag. In O-Ton Playback senden wir Mitschnitte daraus.

Los geht es am 1. Oktober um 19 Uhr mit der Podiumsdiskussion

Frontex, Push backs, Lager: Warum versagt die europäische Flüchtlingspolitik?

Es diskutierten Franziska Grillmeier (Freie Journalistin, Lesbos); Karl Kopp (Pro Asyl, Frankfurt); Hans-Walter Krösinger (Regisseur, Berlin); Erik Marquardt MdE (Fotograph, Berlin); Maximilian Popp (DER SPIEGEL, Hamburg); Milo Rau (Autor/ Regisseur); Mattea Weihe (Sea-Watch, Hamburg). Gesprächsleitung: Josef Mackert (Katholische Akademie, Freiburg)

In dieser Sendung könnt Ihr den 1. Teil der Diskussion hören (Wiederholung am Dienstag, 5.10., um 14-15 Uhr) - der zweite Teil folgt dann eine Woche später am Freitag, den 8. Oktober, 19-20 Uhr (Wiederholung: Dienstag, 12.10., 14-15 Uhr).