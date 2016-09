GAF Stadtrat Coinneach Mc Cabe verlässt Gemeinderat und blickt zurück: „Freiburg hatte mehr Möglichkeiten für eine alternative Gesellschaft“

( 30. Juni 16 · Fokus Südwest) Freiburg hat ein Haushaltsloch von 60 Millionen Euro. Das war die Nachricht mit der Oberbürgermeister Salomon pünktlich zur letzten Gemeinderatssitzung an die Öffentlichkeit gegangen ist. Das Haushaltsloch soll in den Folgejahren noch steigen. Und das, obwohl es in den vorangegangenen Jahren soviel positive Nachrichten in Sachen Haushalt gegeben hatte. Keine neue Schulden waren aufgenommen worden...