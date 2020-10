GayAway Corona-Spezial - Das rosarote Ländermagazin: Deutschland

Das mit dem Reisen ist zur Zeit ja etwas problematisch. Deshalb bleiben wir in Deutschland und schauen uns da etwas um, was es unter diesen Bedingungen an interessanten Reisezielen gibt, aber auch wie es der Szene in den Hotspots gerade so ergeht. Wie kommen die Lokale, Clubs, Saunen, Beratungsstellen etc. über die Runden und wie kann mensch sie unterstützen? Wo lohnt sich trotzdem, oder jetzt erst recht, ein Besuch?

Euch erwartet ein buntes Kaleidoskop an Themen aus Politik, Szene, LSBTTIQ-Rechten, Musik, Kultur, Ausflugstipps… Ein schön verpacktes Info- und Unterhaltungspaket mit rosa Schleife drum.

Im Studio: Alex und Hartmut