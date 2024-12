Am 2. Feiertag gönnen wir uns eine Ladung Musik. Teils besinnlich, teils frech.

Mit dabei sind gleich mehrere Weihnachtslieder der rein männlichen a capella Gruppeaus Oxford. Sie produzieren seit langer Zeit regelmäßig Charity-Singles, indem sie bekannte Weihnachtslieder covern. Zwei Mitglieder gaben uns übrigens vor einigen Jahren ein exklusives Interview.

Eine Sendung von Dieter

Am Donnerstag, 26.12.2024, 19.30h sowie Freitag, 27.12.2024, 13.30h bei rdl.de sowie radio.grenzenlos.ch. Am Donnerstag, 26.12.2024, ab ca. 22h auch eine Woche lang in der Mediathek bei RDL.