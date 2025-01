GayMusik: 47 Jahre DIE SCHÖNEN - Musiktheater im E-Werk



Sie haben Theatergeschichte geschrieben: Leopold Kern und Herbert Wolfgang. 1977 gründeten sie in Freiburg DIE SCHÖNEN DER NACHT und präsentierten seitdem im In- und Ausland unzählige Musikrevue, Konzerte, Travestie-Shows, Operetten, Musicals ... Ihre Auftritte hinterließen unvergessliche Spuren bei Kult-Events u.a. mit Nina Hagen oder Marianne Sägebrecht, Spontanaktionen am Frankfurter Flughafen, aber auch weltweit u.a. in den Niederlanden, Mexiko, Brasilien, Thailand und ... und ... und ...

In Freiburg spielten sie anfangs häufig im Theatercafé des Stadttheaters, aber auch an unzähligen anderen Locations, seit den 90er Jahren haben sie eine eigene Bühne im E-Werk.



Am 31.12.2024 gaben sie ihr Theater in neue Hände: Grund genug, über die vergangenen knapp 50 Jahre zu plaudern. Am 23. Januar 2025 freuen wir uns in unserer Sendung auf Leopold Kern und Herbert Wolfgang. Wir plaudern mit ihnen über ihre Anfänge, die queere Szene in Freiburg in den 70ern, ihre Inszenierungen und ihre Weggefährten.

Eine spannende 90-minütige Sendung und ein packende Zeitreisende.



Donnerstag, 23.1.25, 19.30 Uhr sowie Freitag, 24.1.25, 13.30 Uhr via Livestream bei rdl.de und radio.grenzenlos.ch.Ab dem 23.1.25 ca. 22 Uhr ist die Sendung auch eine Woche lang nachhör- und runterladbare in der Mediathek von rdl.de