GayWatch: Die 40. Schwule Filmwoche

Großes Kino im Freiburger Kandelhof, denn das älteste noch existierende queere Filmfestival Deutschlands wird 40 Jahre jung: die SCHWULE FILMWOCHE FREIBURG.

Daher wird das Programm dieses Jahr besonders üppig und große Namen werden den Weg nach Freiburg finden.



Wir stellen das ambitionierte Programm vor, begutachten einige der Filme und deren Macher und plaudern mit einigen der Gaststars, die in Freiburg erwartet werden.

Vom Filmwochen-Team begrüßen wir Martin, Holger und Jochen im Studio.



Außerdem freuen wir uns auf die großartige LILO WANDERS, die zum GRAND OPENING der Filmwoche höchstpersönlich nach Freiburg kommt und als "Host" durch die Veranstaltung führt.

Wir plaudern vorab in der Sendung LIVE mit ihr.



Und wir werden mit dem Regisseur MARKUS STEIN über seine bei der diesjährigen Berlinale umfeierten Doku BALDIGA - ENTSICHERTES HERZ reden.

Im Studio: Hartmut, Daniel und Alex

Zu hören am Do., 25.4.24, ab 19.30 Uhr sowie in der Wiederholung am Fr., 26.4.24, ab 13.30 Uhr.

Danach ist die Sendung eine Woche lang in der Mediathek von rdl.de nachhörbar.