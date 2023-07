gegen die kriminalisierung von Geflüchteten an den EU-Aussengrenzen

Am 25. August 2021 wurde Homayoun Sabetara, ein aus dem Iran geflohener Migrant, von der griechischen Polizei festgenommen, nachdem er ein Auto über die türkisch-griechische Grenze gefahren hatte. am 26. September 2022 wurde Homayoun Sabetara wegen “Menschenschmuggels” zu 18 Jahren Haft verurteilt. er sitzt seither im Gefängnis in Korydallos, Griechenland.

bei mit in der Leitung ist Hannah von der Kampagen freehomayoun. Hallo Hannah

ihr habt am 22.7 zum Aktionstag aufgerufen. was ist da passiert?

der nächste Verhandlungstag ist der 22. April 2024

Es wird nun jeden Monat am 22. bis zum nächsten Verhandlungstag Aktionen gegen seine Inhaftierung und die Kriminalisierung von Geflüchteten an den EU Aussengrenzen geben.

https://www.freehomayoun.org/