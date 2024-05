German Militarism at its best

Die Kollegin der Zeit, Eva Wolfgangel, Redakteurin für KI und Digitales bei Zeitonline sowie freie Authorin hat - wie Anne Roth es ausdrückt - eine Hammerrecherche zu den hohen "Sicherheits"standards bei geheimen vidokonferenzen der Bundeswehr publiziert (https://archive.ph/6h3mm).

Eine Bundeswehr die mit hohem Progandaetat gerade die von SPD als "kriegsmüde" im Sinne allumfassender Militarisierung aller gesellschaftlichen Bedürfnisse und Fragen der menschlichen Gesellschaft betreibt und willige Echokammern erzeugt ["Werte verteidigen.Frieden schützen. machen was zählt. Alles auf androgynen Soldat*innenkopf mit D-Flagge am Ärmel- Ratet mal wer so Europawahlkampf macht?]. Also diese Bundeswehr ist nicht mal in der Lage die eigene innere Kommunikation zu schützen?



Der selbstbetriebene Webex-Server von Cisco wird nicht mehr upgedatet.

Passwort ungeschützte private Chat Rooms

Einfaches rauf- und runterzählen der V-Konferenznummer. Schwupp die wupp sind 6.000 V-Konferenzen auswertbar?

Aber 100 Milliarden als profitliche Kapitalanlage für die Kumpels der FDP und Union als Bundeswehrsondervermögenzweck auflegen

Aufrüstung mit Atom-Waffenfähigen Flugzeugen?

TAX THE RICH für eure Militaristen-Scheisse!

(kmm)