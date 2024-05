Elena Seger hat sich in Ihringen als Patissière selbstständig gemacht. In ihrer Werkstatt stellt sie hochwertige Pralinen her, die auch noch vegan sind. Im Gespräch mit Valentina spricht sie über Handwerkskunst, Kreativität und Selbstständigkeit. Im Anschluss folgt die Verkostung ihrer Pralinen durch die RDL-Redaktion.

Mehr über Elena und ihre Pralinen erfährt ihr hier:

www.eli-pralinen.de