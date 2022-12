Am Wochenende protestierten in Madrid 5.000 streikende Ärzt:innen und besetzten u.a. Gesundheitsministerium. Die Haus- und Kinderärzte sind seit gut einem Monat in einem unbefristeten Streik. Sie fordern mehr Investitionen in den Gesundheitssektor und eine Verringerung der Zahl der Patient:innen, die sie pro Tag behandeln müssen. Über die Hintergründe dieser Proteste und das spanische Gesundheitssystem haben wir mit unserem Spanienkorrespondenten Ralf Streck gesprochen.