GIG gegen 72€ RVF-Monatskarte im Gemeinderat entbehrlich?

In Stuttgart erhielt der Verkehrsminister Hermann von seinem Grünen Parteikollegen und Finanzminister eine Watschen: 140 Mio. € Jahresrate für Ausbau und Stabilisierung des ÖPNV wird es nicht geben. Dies Ziel der Verkehrswende wird also auch hier sabotiert.

Der Ministerpräsident Kretschmann gefällt sich lieber mit Dauerkohle für Autogipfel ansonsten mit den perfekten Energieeinsparvorschlägen wie Waschlappen usw..Nun ja, dies Ziel ist wohl nicht erreichbar – was soll es meint die grünschwarz Wurstigkeit des MP himself. Naja - dann?!

Grünschwarz wirkt ja nicht nur Klima fatal!

Im Freiburger Gemeinderat stand die Planung für die RVF Tarife 2023 zur Kenntnisname auf der Tagesordnung. Die allseits beliebte Monatskarte soll demnächst – ab 1.3.23 – nicht weniger als 72€ kosten. Das 49€-Ticket wird gerade verschoben – ob März oder April 23 ist noch unklar - und ist nur im Jahresabo erhältlich.

Anlass zur Debatte im Freiburger Gemeinderat?

Im Ältestenrat meldete nur ESFA Gesprächsbedarf an ! Folglich sprach Gregor Mohlberg (LILI in ESFA) auch u.a. das folgende an.

0:37

Der OB bekundete in seiner Reaktion die Nähe zur Verschiebung der Finanzierung des ÖPNV aus Steuermittel,

0:48

Dies stachelte den Fraktionsgeschäftsführer der stärksten Fraktion den Grünen selbst die zarte indirekte Kritik an der eigenen Landes- und Bundesregierungsbeteiligungsversagen an. Genervt behauptete er, alles selbst zu fordern und forderte darüber hinaus:

0:09

In diesem Sinne kann er sicherlich auch für die anderen Fraktionen sprechen. Auch wenn die Rede gar nicht, wie von Simms faktenwidrig behauptet, "die gleiche Rede" war. Mundverbieten für linkere Positionen ist doch allemal gut - Oder?

(kmm)

Mohlberg komplett 5:37



Simms komplett 1:06