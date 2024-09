Stadtbahnausbau verzögert sich um Jahre

Die beiden prioritären Stadtbahnverlängerungen – die Linie 1 nach Kappel und die Verlängerung der Linie 5 in den neuen Stadtteil Dietenbach verlängern sich um zwei Jahre. Baubeginn allenfalls 2026/27. Trotz Priorität in den Anmeldungen an das Landesverkehrsfinzierungsprogramm.

Aber auch der Lückenschluß bei der Vier und somit die dringend erforderte zweite Ost- Westverbindung zur Entlastung der Stadtbahnstrassenbrücke rückt in weitere Ferne.

Herr Jurtzeler Koordinator vom zuständigen OB-Büro zur dazu fehlenden Machbarkeitsstudie:0:43

Abgesehen vom fehlenden Planungsfachpersonal hat die fehlende Planung einen weiteren Pferdefuss, der den ÖPNV absehbar in seiner Attraktivität über Jahre mindert.

Denn der fehlende Dominostein Lückenschluss bei der Linie 4 Technischen Rathaus/Uniklinik - Panzerkreuer /Rotteckring heißt auch für die erneute Schliessung des Hauptumsteigepunkt Hauptbahnhof beträchtliches Ungemach.

Zu dessen Notwendigkeit sagte GuT Chef Ueckermann.0:21

Weniger überzeugender waren die "technischen"Argumente, die die realenVerzögerungen durch Fernwärmeausbau in Lehener Str. als Autoverkehr-Ausweichstrasse nicht anführten:0:58

Während die zwei Jahre Verschiebung Verlängerung Kappler Knoten wegen vorheigen Ausbau Kapplerst. als Ausweich für die B31 Sanierung oder Dietenbach Zwang zur Fertigstellung erst ab 500 Einwohnenden – die Rätinen noch zu überzeugen wusste, war die Ungeduld beim Lückenschluß spürbar. Neben Str. Wagner (Grüne) auch Str Mohlberg ESFA0:58

Der hoffte bei dem ÖPNV Anschluß auf einen vermehrten Einsatz der E-Busse.



Der Mobilitätsausschuß tagte befreit von Sachkundigen und Sachverständigen. Die Masse seiner Tops waren wie beim HfA geheim. (Die Techische Audioqualität litt unter dert Nichtbereitsellung des Audiosignal durch die Verwaltung. Stattdessen mussten via Mikro vereinzelte RaumLautsprecher abgegriffen werde,)

(kmm)