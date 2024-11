"Grade aus unserer westlichen Perspektive ist es wichtig zu sehen, dass besonders schwarze und latina Menschen am meisten betroffen sind und diese mehrfach Marginalisierung ein wichtiges Thema ist!"

Morgen findet der Transgender Day of Remembrance statt.

Es wird dazu Weltweit Gedenkveranstaltungen geben, auch in Freiburg wird es um 15:30 eine Demonstration und um 17 Uhr eine Gedenkfeier geben.

https://tacker.fr/node/14754



Mit Anna Roth, einer Referentin der dgti spricht Rdl über die Geschichte des Tages und was es dieses Jahr in Deutschland für wichtige politische Entwicklungen gab, die in Deutschland einen Einfluss haben, auf die Lebenssituation von Menschen die trans sind.

https://dgti.org/