Premierministerin Theresa May lädt zum Champagnerempfang

Zweck der Party in der südenglischen Residenz aus dem 16. Jahrhundert sei es, Euroskeptiker_innen und Remainers (contra Brexiteers) zu „vereinen“ und den Stillstand um den Brexit in Angriff zu nehmen, so vermutet es es der Express. Es sind 30 Parlamentsmitglieder eingeladen.

May wird wohl ihre Position weiter vertreten, die sie auch am Freitag bei ihrer „Brexit-Grundsatzrede“ in Florenz kundgetan hatte. Dort wünschte sie sich eine “tiefgehende und spezielle Partnerschaft mit der Europäischen Union” in Post-Brexit-Zeiten.