Theresa May hatte zwei Meinungen zum Brexit

In einer Rede vor Bankern im Mai warnte die heutige britische Premierministerin Theresa entschieden vor dem Brexit. Dies geht aus einer Video-Aufnahme hervor, die der britischen Zeitung The Guardian zugespielt wurde. May warnte vor allem vor den wirtschaftlichen Folgen eines Brexits, weil dann viele Leute nicht mehr in Großbritannien investieren würden. Außerdem meitne May, Grpoßbritannien solle eine führende Rolle innerhalb der Union spielen.

Vor der Abstimmung am 23. Juni hatte sich May aber dann als Brexitbefürworterin profiliert. Das tut sie nun als Regierungschefin auch weiter.