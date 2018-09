Großeinsatz der Polizei im Hambacher Forst

Nach Pressemitteilungen sind heute morgen mehrere hundert Polizisten in Teile des Hambacher Forstes vorgerückt. Das Energieunternehmen RWE will mehr als 100 Hektar der verbliebenen 200 Hektar Wald im Hambacher Forst abholzen, um dort Braunkohle abzubauen. Der Wald ist von AktivistInnen besetzt, die die Rodung verhindern wollen. Klima-SchützerInnen fordern darüber hinaus ein Rodungs-Moratorium so lange die Kohle-Kommission in Berlin über einen Kohle-Ausstieg berät. Die Polizei teilte mit, dass sie nur Arbeiter schützen wolle, die Hindernisse am Boden wegräumen sollen. Die Festnahme von Waldschützern sei nicht geplant. Auch die zum Teil seit langem bewohnten Baumhäuser sollten nicht abgerissen werden. Also regt Euch nicht zu sehr auf, Abrisse kommen erst, wenn die Polizei das Gelände unter Kontrolle hat.