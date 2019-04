Head | Psychedelic Music | Bibio - Avey Tare - Dälek

Tune in, turn on, drop out. „Head“ bringt einmal im Monat alle psychedelischen Genres, Stile, Neuerscheinungen, regionalen Konzerte und Botschaften fürs Ohr und Hirn. Dabei stellt sich immer wieder die Frage, welche Musik denn überhaupt psychedelisch ist. In der ersten Sendung hören wir uns da mal ein. Ihr bekommt die volle Bandbreite an psychedelischer Musik zwischen Rock/Pop, Elektronik und Hip-Hop. Daneben gibt es Reviews zu den aktuellen Alben von Bibio (Psych-Folk, Elektronik), Avey Tare (Psych-Pop) und Dälek (Experimental Hip-Hop), Konzerte auf die ihr euch freuen dürft und überhaupt einen guten Schwung psychedelische Kultur. Lass ziehen.

Die nächste Sendung von "Head" läuft am 17. Mai, 20 Uhr.