Was bedeutet es, deutsch und Schwarz zu sein? Am Samstag 24. November fand den Erzählcafé mit Michelle Epps im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Here and Black“ statt. Die Studentin aus Bayreuth reflektierte diese Frage aus afrodeutscher ethnologischer Perspektive. Eine Reportage zu der Veranstaltung.