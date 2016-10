„Hochrangiger Wissenschaftler im Dienste von Hitler“

Die deutsche Geschichte steht in den letzten Tagen im Zentrum der Debatte in Freiburg. Am gestrigen Donnerstag wurde die Ergebnisse einer Kommission vorgestellt, die sich mit den Straßennamen in Freiburg auseinandergesetzt hat. 12 Straßen in Freiburg werden nun wohl umbenannt. Darunter z.B. der Martin-Heidegger-Weg und die Hindenburgstraße.

Schon einige Tage zuvor hat der Freiburger Lehrer Christoph Schwarz für Aufsehen gesorgt. Und zwar mit der Forderung nach einer Umbenennung der Staudinger Schule. Grund: Der Antisemitismus und das Wirken von Hermann Staudinger in der NS-Zeit.

Über die Forderung nach einer Umbenennung und die Reaktionen darauf von Stadt und Schule, sprachen wir mit dem Freiburger Lehrer Christoph Schwarz, der im Interview fragt: Würden sie ihr Kind auf eine Schule mit Antisemiten als Patron schicken?