Hochwasserrückhaltebecken Bohrertal eingeweiht -4.4.23

Nach drei Jahren Bauzeit wurde am Dienstag, 4.April 2023 das Hochwasserrückhaltebecken Bohrertal offiziell eingeweiht. Das 15 Mio.€ teure Bauwerk – mit Zuschüssen von Bund/Land und eingehaltenem Kostenrahmen - liegt auf dem Gemeindegebiet von Horben. deren Bürgermeister und Gemeinderat damit dem Nachbarn Freiburg mit seinem Überflutungsgebieten Wiehre Haslach-Weingarten usw. aus der Patsche halfen.2:51

Die freundlichen Gastgeber aus Horben nahmen zum Bedauern des Baubürgermeisters Prof.Haag nicht der Eröffnung nicht teil. Der Dank des Bürgermeisters blieb so zunächst von Ihnen ungehört, wurde aber kamen bei den Repräsentanten des Freiburer Rates und des BV Günterstal quittiert. Das traf auch auf seine Schilderung der Geschichte um dieses Bauwerk zu:2:53

Das HRB Bohrertal mit seinen 200.000 cbm Auffangbecken wird in Verbindung mit dem aufgestockten Becken an der Breitmatte - südlich der Wonnhalde Kleingärten beim Waldhaus - gegen mögliche Extrem-Hochwasser nach Starkregen- Wetterlagen wie im Ahrtal – und nach Überflutungen in der Vergangenheit in Günterstal, der Mittel- und Unterwiehre wie Haslach bis hin zum künftigen Baugebiet Dietenbach vor großflächigen Überflutungen schützen. Der Vollasttest steht aber noch aus.

Nach Abschluß letzter Arbeiten in der Breitmatte HRB wird wie von allen gehofft, der Ernstfall möglichst lange auf sich warten lassen.

(kmm)

GuT Chef Ückermann2:22