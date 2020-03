"Massiver Unterschied zwischen Beleidigung von Dietmar Hopp und rassistischen Entgleisungen"

Nach dem Bundesliga Wochenende Ende Februar/ Anfang März wird mal wieder viel über den „Hass“ in den Fankurven der Fußballstadien gesprochen. Grund waren nicht etwa rassistische Äußerungen, wie sie immer wieder in Stadien zu hören sind, sondern Plakate gegen den Multimiliadär und SAP Gründer Dietmar Hopp. In einer Stellungnahme hat nun die Arbeitsgemeinschaft Fananwälte die öffentliche Diskussion rund um die am Wochenende in vielen Fankurven zu sehenden Banner kritisiert. Wir haben mit der Rechtsanwältin Angela Furmaniak von der AG Fananwälte gesprochen. 14:49

Derweil sieht eine geplante Polizeiordnung für das neue Stadion des 1. CfR Pforzheim vor, „linksradikale Parolen“ zu verbieten. „Linksradikal wäre für uns Kritik an der Polizei, Kritik an der polizeilichen Überwachung“ erklärt ein Sprecher des pforzheimer Polizeipräsidiums auf Nachfarge des Pforzheimer Kuriers. (FK)