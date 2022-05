Infotour zum anstehenden Referendum in der Schweiz

Anlässlich des ansteheden Referendums gegen die Aufstockung des Frontex Budges in der Schweiz, das am 14.Mai stattfindet gab es am 2.5.22 in der Kita Auja eine Infoverantaltung zu Frontex und seiner Rolle in der Abschottungspolitik Europas.

Die anstehende Aufrüstung mit gleichzeitiger unkontrollierbarkeit der EU Agentur Frontex sollte uns alle auf den Plan rufen uns dagegen zu organisieren

Wann wenn nicht jetzt

Abolish Frontex !

hier findet ihr sowohl einen kurzen Zusammenschnitt aus dem Mittagsmagazin vom 3.5. als auch den ganzen Vortrag 51:31 zum nachhören