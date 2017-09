Istanbul: Gericht lässt einen Journalisten frei, andere bleiben aber in Haft

Nach 330 Tagen in Untersuchungshaft hat gestern ein Gericht in Istanbul den Kolumnisten Kadri Gürsel freigelassen. Vier weitere Mitarbeiter der Zeitung Cumhuriyet (dschum-hu-ri-jet) bleiben mindestens bis zur nächsten Sitzung am 31. Oktober in Untersuchungshaft. Unter den noch inhaftierten befindet sich auch der Chefredakteur der Zeitung Murat Sabuncu (sabun-dschu). Insgesamt 18 Mitarbeitern der Zeitung wird vorgeworfen, die Cumhuriyet in ein Propaganda-Instrument der Gülen-Sekte verwandelt zu haben. Selbige wird für den Putschversuch vor einem Jahr verantwortlich gemacht. Die sekular orientierte Zeitung ist traditionel sowohl dem jetzigen Präsidenten Tayyip Erdogan als auch seinem religiösen Widersacher Fethullah Gülen gegenüber kritisch eingestellt. Der freigelassene Journalist Kadri Gürsel ist auch der Vertreter des International Press Institutes (IPI) in der Türkei. Das IPI setzt sich weltweit für Pressefreiheit ein.