Italien: CIA-Agentin muss nach Gnadenakt wohl nicht ins Gefängnis

Das Amt des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella hat eine Teilbegnadigung für die ehemalige CIA-Agentin Sabrina de Sousa bekanntgegeben. De Sousa war im Jahr 2009 wegen Beteiligung an der Entführung des ägyptischen Geistlichen Abu Omar in Italien in Abwesenheit zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Als De Sousa im Jahr 2015 einen Verwandtenbesuch in Portugal machte, wurde ihr Pass konfisziert und sie wird nun an Italien ausgeliefert.

Durch den Gnadenakt wird die Strafe von vier Jahren auf drei reduziert. Zugleich ist es aber möglich, dass de Sousa anstelle der Haftstrafe eine andere Auflage bekommt, so dass sie wahrscheinlich nicht ins Gefängnis muss.

Der Terrorverdächtige Abu Omar war im Jahr 2003 auf einer Straße in Mailand entführt worden. Er wurde auf eine US-Militärbasis bei Venedig und von da nach Ramstein in Deutschland und schließlich nach Ägypten verschleppt. Nach vier Jahren wurde er schließlich ohne Anklage freigelassen. Danach gab er an schwer gefoltert worden zu sein und bezeichnete sich selbst als „menschliches Wrack“.