Jazz Matinee am Sonntag, den 20.03.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) viele neue Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Carl Wittigs Aurora Oktett - Perspective Suite (NWOG Records 038), Attila Muehl - Lucid Dreamer (QFTF/205), Max Arsava - Inert Concaves (Label 11 21-1), Fearless Trio - Choose Your Way (Float Music FLD 001), Florian Favre - Idantitá (Traumton Records 4704), Philipp van Endert & Orchestra - Moon Balloon (JazzSick Records 5150JS), Under The Surface - Miin Triuwa (Jazz In Motion JIM 74750), Cécile McLorin Salvant - Ghost Song (Nonesuch Records 075597914672), Manfred Paul Weinberger / Stephan Braun - Confidence (ATS Records CD-979), Markus Becker - Alleingang (Berthold Records 4250647321075), Andreas Hinterseher - Stay Away And Play! (Fine Music FM 328-2), Mulo Francel - Mountain Melody (Fine Music FM 262-2), Damian Marhulets with Line Boegh & Nouvelle Philharmonie - Constellation Machine (Neue Meister 0302578 NM) und Aline Frazao - Uma Música Angolana (Flowfish Records FF 0141).

Zwei Konzerthinweise:

1.) Montag, den 21.03.2022, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg die Band trioPLUS feat. Manfred Schoof und Conny Bauer auf. trioPLUS wurde von den Lübecker Musikern Peter Ortmann, Florian Galow und Oliver Sonntag im Jahre 2015 gegründet und versteht sich als Musikerkollektiv, das improvisierte Gesamtkunstwerke entstehen lässt. Das Trio arbeitet nun mit den Solisten Manfred Schoof und Conny Bauer zusammen, und legt erweitert zum Quintett ein neues Album vor, das im historischen MPS-Studio in Villingen eingespielt wurde. Besetzung: Manfred Schoof, trp/ Conny Bauer,trb/ Harald Kimmig, vio/ Peter Ortmann, p/ Florian Galow, b/ Oliver Sonntag, dr

2.) Sonntag, den 27.03.2022, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg die Band Shalosh auf. Shaloshs Erfolgsgeschichte geht weiter. „Broken Balance soll neu und frisch sein. Wir wollten die Extreme mehr ausreizen, wollten mehr links und rechts schauen und dramatischer sein. Man wird neue Facetten finden“, sind sich die Mitglieder des israelischen Trios einig. Im vergangenen Jahr wurden von der Kritik Namen wie e.s.t., GoGo Penguin und The Bad Plus in Stellung gebracht, als es um ihre ACT-Debüt-CD „Onwards and Upwards“ ging. „Schwerelos swingende Grooves bis zum treibenden Techno-Beat“ wurden gehört und auch „an deutscher Klassik geschultes“ Schwelgen. Und Optimismus, weil „das Allermenschlichste nun einmal die Hoffnung ist“. Um die auszudrücken, springt Shalosh aus den Schubladen. Gute Musik ist nötig, und die machen Pianist Gadi Stern, Kontrabassist David Michaeli und Schlagzeuger Matan Assayag. Hören Sie als Appetithappen einen Ausschnitt aus der ACT-CD "Onwards And Upwards" (ACT 9885-2).