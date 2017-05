Jazz News, Samstag, 06.05.17, 10 Uhr

Nicht schon wieder Klaviertrios, aber auch....

Neues von der internationalen deutschen Jazzszene

Das Klaviertrioformat ist starken Abnutzungserscheinungen erlegen. Es gibt aber noch Überraschungen und wir hören Trios in anderer instrumentaler Besetzung. Heute bei uns digital zu Gast im Studio: Das Clara Haberkamp Trio ( orange blossem); Trio Hut Up (cuarta avenida); Lammel, Lauer, Bornstein (look at me); Das Trio Murai; Die Klezmeyers (Emilias Lächeln) und als musikalische Überraschung das Pulsar Trio (Cäthes Traum).

Moderation Heinz Dillmann