Jazz News, Samstag 26.08.2023, 10 Uhr

80 Jahre Günther Baby Sommer- Schlagzeug und freies Spiel

Am Freitag den 25. August wird der 1943 in Dresden geborene Schlagzeuger und Perkussionist 80 Jahre alt. Er hat dem freien Jazz zunächst in der DDR und später in Europa ein lebendiges Kapitel hinzugefügt. Jeder seiner Gruppen in denen er spielte drückte er seinen spielerischen Stempel auf. Über erste Versuche 1965 in der Klaus Lenz Big Band, über das Friedhelm Schönfeld Trio, der Jazzrock- Gruppe SOK, Synopsis und insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Pianisten Ulrich Gumpert und dem Organisten Hans-Günther Wauer sowie später mit Peter Brötzmann, Alexander von Schlippenbach und der europäischen und amerikanischen Freejazzelite formten ihn in seinem speziellen Spielansatz. Der Posaunist Conny Bauer feiert auch seinen 80sten Geburtstag. Er hat auch sehr oft mit Sommer gespielt und war auch einer der Ikonen des DDR- Freejazz. Ihn feiern wir gleich mit in den Hörbeispielen die wir in der Sendung vorstellen.

