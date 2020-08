Jazz News, Samstag, 29.08.2020, 10 Uhr

100 Jahre Charlie `Bird` Parker

Auf den Tag genau, am 29.8.1920 wurde C.Parker in Kansas City geboren. Er war nicht nur ein herausragender Saxofonist, sondern einer der einflussreichsten Musiker der Jazzgeschichte und Mitbegründer des `Bebob`. Er selber sprach von Modern Jazz. Der neue Stil zu spielen, löste den immer mehr von weißen Musikern vereinnahmten und zur reinen Tanz-und Unterhaltungsmusik degenerierten `Swing`ab. In der Sendung, versuche ich in der kurzen Zeit wichtige Stücke von ihm zu spielen und ein paar biografische Fakten vorzustellen.

Moderation Heinz Dillmann