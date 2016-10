Junge Welt gefährdet

Wie die linke Zeitung junge Welt an diesem Freitag in einer Pressemitteilung mitteilt, ist sie in ihrer Existenz gefährdet. Die nach Selbstbeschreibung marxistisch orientierte Zeitung habe die verkaufte Auflage in den letzten fünf Jahren von 17.500 auf 19.400 steigern können. Die entscheidende Zahl der Abonnements sei aber um 2.000 zu niedrig. Die Einnahmen hätten mit der Kostenentwicklung nicht mithalten können. Sie kündigt eine außerordentliche Vollversammlung an, um über den aktuellen Stand zu beraten. (FK)