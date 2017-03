Junger Roma-Angehöriger im Gefängnis zu Tode geprügelt?

Laut Informationen des Europäischen Zentrum für die Rechte der Roma (ERRC) ist am 11. März 2017 Andrias Redjepov im KPU Idrizovo-Gefängnis in Skopje gestorben. Laut Meldungen in den Medien soll der 21 jährige Angehörige der Roma-Minderheit an einer Überdosis Methadon gestorben sein. Die Mutter sieht das jedoch anders und meint, dass ihr Sohn durch die extreme Gewalt der Gefängniswärter gestorben ist. Die Mutter sagte gegenüber dem ERRC, dass ihr Sohn nie ein Drogen- oder Alkoholproblem gehabt habe. Auch ein Vertreter der Roma-Gemeinde ist der Meinung, dass es Beweise gibt, dass der junge Mann Stunden vor seinem Tod brutal geschlagen wurde.